У тренерському штабі криворіжців сталися зміни

Джерело - ФК Кривбас.

Клуб Першої ліги Кривбас залишили тренери Андрій Купцов та Володимир Книш.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вони працювали у тренерському штабі Геннадія Приходька.

50-річний Купцов працював в Кривбасі з серпня, 51-річний Книш - з липня.

Попереднім місцем роботи Купцова була Олександрія, де він обіймав посаду тренера. Щодо Книша, то він працював директором ВПК-Агро.

Наразі, за попередньою інформацією залишаться в клубній структурі тренери Микола Кашевський та Олександр Семеренко. Тренер воротарів Тарас Гребенюк, а також тренери з фізпідготовки Михайло Самохвалов і Тимур Скорих залишаються працювати на своїх посадах.

Раніше, Кривбас переміг Волинь у 12 турі Першої ліги.