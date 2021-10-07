Ювентус хоче позбутися від півзахисника

Джерело - Чемпiон.

Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі може покинути туринський клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, керівництво "б'янконері" готове розглянути пропозиції по 30-річному валлійцю. У Ювентусі вважають, що Ремзі програв конкуренцію іншим футболістам на своїй позиції.

Трансферна вартість досвідченого півзахисника оцінюється в 14 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ремзі перебрався в Ювентус влітку 2019 року. У поточному сезоні він провів всього три матчі за туринський клуб.