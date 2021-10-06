Арсеналу потрібен захисник Атлетіка

На Вівіана також претендують Вест Гем та Вулверхемптон

Лондонський Арсенал зацікавлений у підписанні 22-річного центрального захисника Атлетіка з Більбао Дані Вівіана.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Також за футболістом уважно спостерігають англійські клуби Вест Гем і Вулвергемптон.

У поточному сезоні Вівіан провів за Атлетік 7 матчів у чемпіонаті Іспанії, де забив один гол.

Контракт гравця з іспанським клубом розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість Дані становить €1,5 мільйони.

Сезон 2020/2021 Вівіан провів в оренді в Мірандесі.

Нагадаємо, Арсенал зіграв внічию з Брайтоном у 7 турі АПЛ.