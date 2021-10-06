Арсеналу потрібен захисник Атлетіка

Джерело - sport.ua.
Лондонський Арсенал зацікавлений у підписанні 22-річного центрального захисника Атлетіка з Більбао Дані Вівіана.
Про це повідомляє Fichajes.net.
Також за футболістом уважно спостерігають англійські клуби Вест Гем і Вулвергемптон.
У поточному сезоні Вівіан провів за Атлетік 7 матчів у чемпіонаті Іспанії, де забив один гол.
Контракт гравця з іспанським клубом розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість Дані становить €1,5 мільйони.
Сезон 2020/2021 Вівіан провів в оренді в Мірандесі.
Нагадаємо, Арсенал зіграв внічию з Брайтоном у 7 турі АПЛ.