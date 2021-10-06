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Збірна України U-19 впевнено стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2022

Сьогодні 16:08 364 0
Шостак оформив дубль у звітному матчі
Збірна України U-19 впевнено стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2022
#Україна, #Мальта

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру відбору на Євро-2022 збірна України U-19 зустрічалася з Мальтою.

Українці святкували перемогу з рахунком 4:2.

Кваліфікаційний раунд Євро-2022 (U-19)
Група 5
1 тур, 6 жовтня

Україна (U-19) - Мальта (U-19) 4:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 7 Кросс, 1:1 - 13 Хромей, 2:1 - 36 Ярмолюк, 3:1 - 55 Шостак, 3:2 - 58 Борг, 4:2 - 65 Шостак

Україна (U-19): Твардовський, Малиш (Удод, 79), Козік, Мампассі, Булеза, Очеретько (к) (Хрипчук, 65), Хромей (Лосенко, 46), Шостак, Ярмолюк, Гунічев (Микитишин, 46), Волошин (Непейпієв, 69).

Мальта (U-19): Спітері, Леонарді (к), Н.Мікалефф (Гамбін, 63), Кутаджар, Мікаллеф-Дечезаре, Міфсад (Агіус, 63), Борг (Спітері, 89), Замміт, Султана (Кросьо, 79), Ж.Мікаллеф, Кросс (Валлетта, 63).

Попередженя: Леонарді (87).

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