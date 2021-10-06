Кривцов: У фінів чудова команда, недарма вони добре виступили на Євро-2020

Усі гравці збірної України сконцентровані і готові грати.

Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE

Про це розповів захисник команди Сергій Кривцов.

"Проводимо два теоретичні заняття на день, відпрацьовуємо все на полі. Треба серйозно підготуватися до поєдинків із фінами та боснійцями, для нас це фінальні матчі.

У фінів чудова команда, недарма вони добре виступили на Євро-2020, знаємо це й по першій грі, у Києві. Потужна збірна, яка має чимало легіонерів. У нас усі футболісти сконцентровані, готові грати та прагнуть потрапити до стартової одинадцятки", - сказав Кривцов.