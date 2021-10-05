Українка пробилася до основної сітки турніру в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпiон.
Українська тенісистка Катерина Козлова (№136 WTA) зіграє в основній сітці на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
Визначились суперниці українок на турнір в Індіан-Веллс
У фіналі відбору українка, посіяна під 15-м номером, здолала першого номера посіву Жасмін Паоліні з Італії (№63 WTA).
Тенісистки провели на корті 1 годину і 20 хвилин. Козлова оформила 5 брейків і програла один гейм на своїй подачі.
BNP Paribas Open - WTA1000
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд $ 8,761,725
Фінал кваліфікації
Катерина Козлова (Україна) - Жасмін Паоліні (Італія) 6:1, 6:3