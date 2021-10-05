Українка пробилася до основної сітки турніру в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпiон.

Українська тенісистка Катерина Козлова (№136 WTA) зіграє в основній сітці на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Визначились суперниці українок на турнір в Індіан-Веллс

У фіналі відбору українка, посіяна під 15-м номером, здолала першого номера посіву Жасмін Паоліні з Італії (№63 WTA).

Тенісистки провели на корті 1 годину і 20 хвилин. Козлова оформила 5 брейків і програла один гейм на своїй подачі.

BNP Paribas Open - WTA1000

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд $ 8,761,725

Фінал кваліфікації

Катерина Козлова (Україна) - Жасмін Паоліні (Італія) 6:1, 6:3