Визначено розклад матчів основного раунду жіночого Євро-2022

У Львівському спорткомплексі Боско-Арена з 21 по 24 жовтня жіноча збірна України, зіграє матчі 3 основного раунду Євро-2022.

Важливо: Збірна Португалії виграла чемпіонат світу

Став відомий розклад поєдинків міні-турніру.

21 жовтня

14:00. Фінляндія - Бельгія

19:00. Чехія - Україна

22 жовтня

14:00. Чехія - Фінляндія

19:00. Україна - Бельгія

24 жовтня

12:00. Бельгія - Чехія

17:00. Україна - Фінляндія

Нагадаємо, що учасниками Фіналу Чотирьох стануть переможці чотирьох груп основного раунду.