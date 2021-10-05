Визначено розклад матчів основного раунду жіночого Євро-2022

Джерело - futsal.com.ua.
У Львівському спорткомплексі Боско-Арена з 21 по 24 жовтня жіноча збірна України, зіграє матчі 3 основного раунду Євро-2022.
Важливо: Збірна Португалії виграла чемпіонат світу
Став відомий розклад поєдинків міні-турніру.
21 жовтня
14:00. Фінляндія - Бельгія
19:00. Чехія - Україна
22 жовтня
14:00. Чехія - Фінляндія
19:00. Україна - Бельгія
24 жовтня
12:00. Бельгія - Чехія
17:00. Україна - Фінляндія
Нагадаємо, що учасниками Фіналу Чотирьох стануть переможці чотирьох груп основного раунду.