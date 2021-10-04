Евертон готує трансфер зірки Реала

Іско може опинитися в АПЛ

Евертон зацікавлений у підписанні Іско, на трансфері 29-річного іспанця наполягає наставник команди Рафаель Бенітес.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Тренерський штаб "ірисок" вважає півзахисника Реала достойною заміною для Хамеса Родрігеса, який поїхав на заробітки у Катар. Мадридці також зацікавлені у трансфері свого гравця, адже його контракт завершується влітку 2022-го, і іспанець не входить у подальші плани королівського клубу.

Transfermarkt оцінює Іско у 12 млн євро.

Нагадаємо, Реал готує трансфер ексгравця Барселони.