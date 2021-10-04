Журналіст спростував інтерес європейського ТОП-клубу до Шевченка

Селтік не виходив на екскерманича збірної України Андрія Шевченка з пропозицією очолити гранд.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"На цей момент жодні переговори не ведуться. Ніхто не пропонував Шевченку очолити Селтік.

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Там є тренер, якому довіряє власник клубу. І я думаю, що в нього ще будуть шанси виправити ту ситуацію, що нині склалася. Але я можу вас запевнити, що жодних перемовин між Селтіком і Шевченком зараз немає", – заявив Циганик.