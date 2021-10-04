Погба може взимку покинути Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може змінити клубну прописку під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів журналіст Руді Галетті.

Представники француза поки не домовилися з керівництвом манкуніанців про продовження контракту.

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Якщо угода так і не буде підписано, взимку він може піти в Ювентус або мадридський Реал. Пріоритетним для самого Погба є варіант з переходом в стан туринців.

Нагадаємо, в поточному сезоні Погба провів за "червоних дияволів" дев'ять поєдинків у всіх турнірах. На його рахунку сім результативних передач.