Погба може взимку покинути Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може змінити клубну прописку під час зимового трансферного вікна.
Про це розповів журналіст Руді Галетті.
Представники француза поки не домовилися з керівництвом манкуніанців про продовження контракту.
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Якщо угода так і не буде підписано, взимку він може піти в Ювентус або мадридський Реал. Пріоритетним для самого Погба є варіант з переходом в стан туринців.
Нагадаємо, в поточному сезоні Погба провів за "червоних дияволів" дев'ять поєдинків у всіх турнірах. На його рахунку сім результативних передач.