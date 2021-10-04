Збірна Боснії і Герцеговини втратила ще двох футболістів

У суперника збірної України кадрові втрати

Напередодні футбольних поєдинків відбору чемпіонату світу-2022 з Казахстаном (9 жовтня) та Україною (12 жовтня) збірна Боснії і Герцеговини втратила ще двох виконавців.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Раніше травми отримали півзахисники Мілана Раде Крунича і Міралем П'янич з Барселони, а також захисник ЧФР Клуж Матео Сушич. Тепер вибули ще два гравці.

Захисник сербського Партизана Сініша Санічанін здав позитивний тест на коронавірус, а півзахисник угорського Ференцвароша Стіпе Лончар зазнав травми.

Замість них головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Івайло Петев викликав до табору команди хавбека Елвіса Шарича з хорватської Гориці. До цього 31-річний півзахисник провів за національну команду 18 матчів, в яких забив один м'яч.