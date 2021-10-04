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Петраков: Зінченко сам винен у своїй травмі

Сьогодні 19:53 971 0
Олександр Петраков прокоментував травму Олександра Зінченка
Петраков: Зінченко сам винен у своїй травмі
#Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко продовжу відновлюватися від травми.

Про це розповів виконуючий обов'язки головного тренера національної команди Олександр Петраков.

"Саша дуже вибачається. Він засмучений, що не може допомогти збірній, приступить до занять в загальній групі лише 8-10 жовтня.

Саша сам у всьому винен. У матчі з Лейпцигом він отримав травму, у нього заболів литковий м'яз. Але у нього такий характер, що не просив заміну. Тепер буде лікуватися. Зінченко буде не вистачати, він дуже хороший хлопець", - сказав Петраков.

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