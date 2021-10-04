Петраков заявив журналістам: Так приємно - ви мене всі так ненавидите

В. о. головного тренера збірної України Олександра Петракова вважає, що всі журналісти його ненавидять.

Про це заявив сам фахівець.

"За півтора місяці, що перебуваю біля керма збірної, мені так приємно - ви мене всі так ненавидите, стільки про мене статей, гидот.

Я, чесно, став сильнішим - спасибі вам величезне, дякую. У мене мотивація така зараз, мля, божевільна. Мене так ненавидять - клас.

Чому вважаю, що до мене стільки негативу в пресі? Я вже не читаю. Мені досвідчені люди підказали взагалі не читати в інтернеті. Знаєте, я це зробив і відчуваю себе чудово. Книги взяв з собою, буду читати їх.

Всім бажаю здоров'я і добра. Бачите? Ви мене критикуєте, а я вам бажаю, здоров'я, добра і щастя вашим родинам", - заявив Петраков.