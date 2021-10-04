Суркіс: Динамо все одно є єдиною командою Києва

Президент київського Динамо Ігор Суркіс задоволений грою бразильського новачка Вітіньйо.

Про це заявив сам функціонер.

"Після двох поразок 0:3 і 0:5 було складно налаштувати команду психологічно. На старті у хлопців був мандраж, але потім заспокоїлися і могли забивати. І хто сьогодні забив би першим, той би і переміг. Але і пропустити в кінці Динамо могло.

Велика вдячність киянам за підтримку. Підтримували свою улюблену команду, яка все одно є єдиною в місті Києві. Незважаючи на те, що граємо на одному стадіоні з Шахтарем.

Виникли проблеми з травмами. Випали Миколенко і Вербич. Беньямін планувався в основному складі, але, здається, нічого серйозного в плані пошкодження.

Я задоволений грою Вітіньйо, і він буде тільки додавати. Я задоволений тим, що в УПЛ ми рік не програємо. Рівно рік", - сказав Суркіс.