УПЛ. Зоря переграла Десну у 10 турі

Підопічні Скрипника піднялися на четверте місце

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря приймала чернігівську Десну.

Матч завершився перемогою Зорі - 2:0.

Чемпіонат України - УПЛ

10 тур, 3 жовтня

Зоря - Десна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Булеца, 2:0 - 70 Громов

Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Владислав Кабаєв (Олександр Гладкий 76), Сергій Булеца (Шахаб Захеді 76), Єгор Назарина, Артем Громов (Максим Луньов 76), Максим Імереков, Денис Фаворов (Раймонд Фрімпонг 90+3), Аллахяр (Ігор Снурніцин 90+3)

Десна: Ігор Литовка, Вадим Жук (Олександр Масалов 77), Олексій Ковтун (Олександр Сафронов 46), Сергій Болбат, Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе (Владлен Юрченко 77), Владислав Калітвінцев, Єгор Картушов (Максим Дегтярьов 86), Тарас Завійський, Денис Безбородько (Пилип Будківський 46), Євген Селін

Попередження: Дмитро Хомченовський 11, Ловро Цвек 48 - Ігор Литовка 5, Сергій Болбат 37, Пилип Будківський 57

Нереалізований пенальті: Сергій Булеца 7 (воротар)

Раніше, Верес та Олександрія не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ.