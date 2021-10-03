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Помер колишній власник Adidas та експрезидент Олімпіка

Сьогодні 16:25 465 0
Причиною смерті стало онкологічне захворювання
Помер колишній власник Adidas та експрезидент Олімпіка
Фото: AFP
#Тапі, #Олімпік

Джерело - Чемпіон.

У віці 78 років помер французький бізнесмен і політик Бернар Тапі. 

Про це пише France 24.

Причиною смерті стало онкологічне захворювання. Бернар Тапі боровся з раком шлунка протягом останніх чотирьох років.

Бернар Тапі був одним з найбагатших людей Франції. В основному він займався скупкою бізнесу, його відновленням і подальшим продажем збанкрутілих компаній. З 1990 по 1993 рік був власником компанії Adidas.

Президентом ФК Олімпік Тапі був з 1986 по 1994 рік. У цей період марсельський клуб виграв Лігу Чемпіонів.

Тапі також був політичним діячем. Він працював міністром у справах міського розвитку в уряді, а також депутатом Національних зборів Франції та  Європарламенту.

Марсель Тапі домінував у Франції, а в 1993 виграв Лігу Чемпіонів (і так і залишається єдиним французьким клубом, якому підкорився цей трофей). Правда, тоді-то все і скінчилося.

Виявилося, що приблизно за рік до золотого фіналу Ліги Чемпіонів Марсель купив матч у 1/8 фіналу Кубка Франції проти Валансьєн. Невже грізний клуб не міг виграти сам? Але у Валансьєна була міцна команда на чолі з чемпіоном світу Хорхе Бурручага. Бурручага, а також Жаку Глосману Крістоф Роберу ходив на переговори гравець Марселя Жан-Жак Едель. Треба віддати належне гравцям Валансьєна, вони спочатку взяли гроші, а через рік прийшли скаржитися в поліцію. Точніше, скаржитися ходив один Робер, якого, мабуть, заїла совість. Робер відвів поліцейський в сад біля свого будинку, показав їм грушу, і, прямо на очах в охоронців закону, викопав з-під цієї груші чверть мільйона франків, що залишилися від тих грошей, які він отримав від Едель рік тому. Робер, до речі, стверджував, що не взяв з цієї суми жодного сантима. Мовляв, покайся, Іванич, тобі знижка вийде.

За Тапі і за Марсель взялися серйозно. І тут виявилося, що Тапі - власник заводів, газет, теплоходів, взагалі-то банкрут, з мільйонними боргами. Всі відновлені їм з попелу підприємства насправді були глибоко збиткові, але Тапі ретельно приховував це і непогано заробляв на їх продажу. Іншими словами, Тапі виявився звичайним шахраєм. Шахраєм з портфелем міністра і акціями Адідас.

Бізнесмен загримів до в'язниці, Марсель звалився в прірву, був позбавлений останнього чемпіонського титулу і відправлений до другого дивізіону. Зірки, природно, розбіглися.

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