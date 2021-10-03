Ренн сенсаційно здолав ПСЖ у 9 турі Ліги 1

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#Ренн, #ПСЖ, #Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Ренн переграв ПСЖ у 9 турі французької Ліги 1.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
9 тур, 3 жовтня

Ренн - ПСЖ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Лаборде, 2:0 - 46 Тет

Раніше Ніцца обіграла Брест.

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