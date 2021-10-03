Джерело - Чемпіон.
Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти Брентфорда у матчі сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги.
Українець розпочне поєдинок з лави для запасних.
Раніше Ярмоленко отримав одну з найнижчих оцінок за матч з Рапідом.
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Джерело - Чемпіон.
Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти Брентфорда у матчі сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги.
Українець розпочне поєдинок з лави для запасних.
Раніше Ярмоленко отримав одну з найнижчих оцінок за матч з Рапідом.