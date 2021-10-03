Поєдинок розпочнеться о 16:00

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти Брентфорда у матчі сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги.

Українець розпочне поєдинок з лави для запасних.

Раніше Ярмоленко отримав одну з найнижчих оцінок за матч з Рапідом.