Футболіст отримав пошкодження

Джерело - Федерація футболу Боснії і Герцеговини.

Півзахисники збірної Боснії та Герцеговини Міралем П'янич і Раде Крунич пропустять найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022.

Про це повідомляє Федерація футболу Боснії і Герцеговини.

Обидва футболісти отримали травми, тому будуть змушені пропустити гри проти збірних України і Казахстану. Також травму отримав захисник ЧФР Маріо Сушич.

Замість них в національну команду викликані захисник Даріо Джумич з Твенте і півзахисник Санін Прцич з Страсбура.

Нагадаємо, Чемпіон проведе онлайн поєдинку Україна - Боснія і Герцеговина.