Джерело - Федерація футболу Боснії і Герцеговини.
Півзахисники збірної Боснії та Герцеговини Міралем П'янич і Раде Крунич пропустять найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022.
Про це повідомляє Федерація футболу Боснії і Герцеговини.
Обидва футболісти отримали травми, тому будуть змушені пропустити гри проти збірних України і Казахстану. Також травму отримав захисник ЧФР Маріо Сушич.
Замість них в національну команду викликані захисник Даріо Джумич з Твенте і півзахисник Санін Прцич з Страсбура.
Нагадаємо, Чемпіон проведе онлайн поєдинку Україна - Боснія і Герцеговина.