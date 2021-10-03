Клопп про коронавірус: 99% гравців Ліверпуля щеплені

Абсолютна більшість гравців Ліверпуля вакциновані від коронавірусу.

Про це заявив головний тренер команди Юрген Клопп.

"Звідки я знаю, що у вакцинації є сенс? Я дзвонив лікарям, з якими давно знайомий. Велика частина фахівців говорить, що вакцинація наразі може вирішити проблему. Я думаю, ми можемо сказати, що в Ліверпулі вакциновані 99% гравців. Мені не довелося їх переконувати, це стало природним рішенням для команди", - заявив фахівець.

Актуально: Ліверпуль - Манчестер Сіті: Де дивитися матч АПЛ

"Я не пам'ятаю, щоб мені довелося розмовляти з гравцем, переконуючи його зробити щеплення, тому що я не лікар. Що я можу зробити - як і в багатьох інших ситуаціях - дати раду. Але в цьому не було необхідності ", - сказав Клопп.