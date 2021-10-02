Металіст - Нива Тернопіль 2:1. Огляд матчу

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В 11 турі Першої ліги Металіст вдома обіграв Ниву Тернопіль.
Чемпіонат України - Перша ліга
11 тур, 02 жовтня
Металіст - Нива Тернопіль 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 18 Кисленко, 1:1 - 29 Підлепенець, 2:1 - 44 Пейшоту
Металіст: Рибка, Романюк, Горбунов, Мизюк, Федорів, Балулі (Ріаскос, 73), Сарапій (Поступаленко, 68), Танковський (Демченко, 57), Фомін (к) (Харріс, 46), Підлепенець, Пейшото (Порох, 87).
Запасні: Каневцев, Нехтій, Шопін.
Нива: Механів, Хруставка, Зінь, Вовченко, Дворовенко, Мороз (к) (Дєдух, 54), Семенина, Проців, Гатала (Кобеля, 84), Кисленко (Волохатий, 75), Бичек (Різник, 54).
Запасні: Жупанський, Козак, Васько, Малащук, Скакун
Попередження: Мороз, 11, Зінь, 37, Гатала, 67