Бабич пояснив, чому очолив Кривбас

Олександр Бабич несподівано став новим головним тренером Кривбаса.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Цього тижня мені зателефонували керівники клубу, генеральний директор Володимир Баєнко. Зізнаюся, для мене це було несподіванкою. Пояснили, що є група кандидатів на посаду головного тренера Кривбасу.

Поцікавилися моїм баченням роботи у клубі. Пізніше ми знову зв’язалися, обговорили все більш детально, й керівництво зупинилося на моїй кандидатурі.", - сказав Бабич.