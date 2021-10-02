 УПЛ. ФК Львів - СК Дніпро-1 0:1. Відео голу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. ФК Львів - СК Дніпро-1 0:1. Відео голу

Сьогодні 19:25 645 0
Відео голу матчу ФК Львів - СК Дніпро-1
УПЛ. ФК Львів - СК Дніпро-1 0:1. Відео голу
#УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках десятого туру Української Прем'єр-ліги Львів поступився Дніпро-1.

2 хвилина. Відео голу Довбика

Чемпіонат України - УПЛ

10 тур, 2 жовтня

ФК Львів - СК Дніпро-1 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Довбик

Львів: Ільющенков, Якимець, Зозуля, Брікнер, Романчук, Бусько (Ернест, 46), Чірьяк, Політило (Сорокін, 71), Шина (Крушинський, 46), Грисьо (Ременяк, 66), Нич (Альваро, 66).

Дніпро-1: Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 73), Адамюк, Сваток, Дубінчак, Джурасек (Ді Франко, 68), Ігнатенко, Піхальонок, Гуцуляк (Русин, 80), Назаренко (Нельсон, 73), Довбик.

Попередження: Грисьо (31), Романчук (37), Зозуля (41), Брікнер (50), Ернест (67), Політило (71) - Ігнатенко (53), Піхальонок (65), Кожокару (90), Дубінчак (92)

Нагадаємо, Рух обіграв Маріуполь.

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