Красніков: Порекомендував Шахтарю Фреда

Шахтар радився з віцепрезидентом Металістам Євгеном Красніковим перед підписанням Фреда.

Про це розповів сам функціонер.

"У мене не вимальовувалося співпраці з Шахтарем, я працював з ними все життя. У нас завжди були дружні та поважні стосунки. Не можу сказати, що Металіст був донором Шахтаря, але ми дали їм дуже багато гравців, які їм дуже допомогли. Селекція Шахтаря дуже сильна, їм не потрібно допомагати. Але обговорення певних гравців для Шахтаря були. Того ж Фреда, наприклад, я їм рекомендував. Але не треба перебільшувати мій вплив на селекцію Шахтаря. Вони просто запитали мою думку, і я відповів, що гравець дійсно топ", - сказав Красніков.