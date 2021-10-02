УПЛ. Колос - Чорноморець 2:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Колос обіграв Чорноморець у рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
2 жовтня, 10 тур
Колос - Чорноморець 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 15 Лисенко, 1:1 - 29 Смирний, 2:1 - 59 Ренан
Колос: Фесюн, Ільїн, Павловець, Новак, Чорноморець, Саків (Петров 51), Задоя, Нурієв (Мілько 73), Костишин, Чурко (Ренан 58), Лисенко (Сітчінава 58)
Запасні: Маханьков, Ром, Гавриш, Нгамба, Сілва.
Чорноморець: Кучерук, Кадірі, Дубко, Вантух, Путря, Михайленко, Ісаєнко, Смирний, Авагімян (Брагару 83), Цітаішвілі, Ванат (Бугай 77)
Запасні: Варакута, Біловар, Скорко, Долгов, Тлумак, Вачіберадзе, Білошевський.
Попередження: Павловець 16, Дубко 34, Смирний 82, Браграу 89
Нагадаємо, Рух обіграв Маріуполь.