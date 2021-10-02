Роналду залишився у запасі Манчестер Юнайтед на матч з Евертоном

Поєдинок розпочнеться о 14:30

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду залишився в запасі манкуніанців на матч 7 туру АПЛ з Евертоном.

Актуально: Манчестер Юнайтед - Евертон: онлайн-трансляція. LIVE

Про це повідомляє пресслужба клубу.