 Венеція вирвала нічию у Кальярі в 7 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Венеція вирвала нічию у Кальярі в 7 турі Серії А

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Венеція вирвала нічию у Кальярі в 7 турі Серії А
Венеція вирвала нічию у Кальярі в 7 турі Серії А
#Кальярі, #Венеція, #Серія А

Джерело - Чемпіон.

У 7 турі Серії А Кальярі вдома зіграло внічию з Венецією.

Матч завершився з рахунком 1:1

Чемпіонат Італії - Серія А

7 тур, 1 жовтня

Кальярі - Венеція 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Кейта, 1:1 – 90+1 Бузіо

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