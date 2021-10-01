Венеція вирвала нічию у Кальярі в 7 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 7 турі Серії А Кальярі вдома зіграло внічию з Венецією.
Матч завершився з рахунком 1:1
Чемпіонат Італії - Серія А
7 тур, 1 жовтня
Кальярі - Венеція 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Кейта, 1:1 – 90+1 Бузіо
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Джерело - Чемпіон.
У 7 турі Серії А Кальярі вдома зіграло внічию з Венецією.
Матч завершився з рахунком 1:1
Чемпіонат Італії - Серія А
7 тур, 1 жовтня
Кальярі - Венеція 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Кейта, 1:1 – 90+1 Бузіо