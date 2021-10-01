 Прометей розгромив Харківських Соколів, Київ-Баскет дотиснув Миколаїв у Суперлізі | Футбол | Champion.com.ua
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Прометей розгромив Харківських Соколів, Київ-Баскет дотиснув Миколаїв у Суперлізі

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Результати матчів Суперліги
Прометей розгромив Харківських Соколів, Київ-Баскет дотиснув Миколаїв у Суперлізі
#Харківські Соколи, #Прометей, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
01 жовтня

Миколаїв - Київ-Баскет ОТ 80:87 (32:12, 13:16, 17:20, 12:26, 6:13)

Харківські Соколи – Прометей 68:94 (16:27, 15:21, 21:16, 16:30)

Харківські Соколи: Шевченко 2 + 2 підбирання, Девіс 19 + 4 передачі, Зечевіч 11 + 6 підбирань, Глєбов 3 + 2 підбирання, Граф 9 + 5 передач – старт, Буренко 8, Сімонс 9 + 4 підбирання, Нємцу 2, Нікітін 2, Магоні 2.

Прометей: Доу Дж 5 + 6 підбирань, Харрісон 19 + 4 підбирання, Еванс 9 + 10 підбирань, Стефенс 3 + 3 підбирання, Сидоров 12 – старт, Білан 13 + 6 підбирання, Лукашов 6 + 3 підбирання, Липовий 14 + 10 підбирань, Беліков 2, Тихонов 0, Петров 11 + 5 підбирань.

Раніше, Кривбас обіграв Тернопіль.

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