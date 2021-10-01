Прометей розгромив Харківських Соколів, Київ-Баскет дотиснув Миколаїв у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Миколаїв - Київ-Баскет ОТ 80:87 (32:12, 13:16, 17:20, 12:26, 6:13)
Харківські Соколи – Прометей 68:94 (16:27, 15:21, 21:16, 16:30)
Харківські Соколи: Шевченко 2 + 2 підбирання, Девіс 19 + 4 передачі, Зечевіч 11 + 6 підбирань, Глєбов 3 + 2 підбирання, Граф 9 + 5 передач – старт, Буренко 8, Сімонс 9 + 4 підбирання, Нємцу 2, Нікітін 2, Магоні 2.
Прометей: Доу Дж 5 + 6 підбирань, Харрісон 19 + 4 підбирання, Еванс 9 + 10 підбирань, Стефенс 3 + 3 підбирання, Сидоров 12 – старт, Білан 13 + 6 підбирання, Лукашов 6 + 3 підбирання, Липовий 14 + 10 підбирань, Беліков 2, Тихонов 0, Петров 11 + 5 підбирань.
Раніше, Кривбас обіграв Тернопіль.