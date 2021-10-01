УПЛ. Маріуполь - Рух 0:2. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У рамках десятого туру Української Прем'єр-ліги Маріуполь вдома поступився Руху.
25 хвилина. Відео голу Таллеса
37 хвилина. Відео голу Климчука
Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 1 жовтня
Маріуполь - Рух 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 25 Таллес, 0:2 - 37 Климчук
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Мампассі (Босанчіч, 71) Удод, Меліченко (Драмбаєв, 75), Чех, Спіровскі (Хромей, 46), Очеретько, Топалов, Світюха (Шостак, 46), Кулаков
Рух: Паньків, Кондраков (Борячук, 59), Сич, Федорчук, Таллес (Притула, 65), Климчук, Стаменкович, Мисик, Карасюк (Кухарук, 75), Мартинюк, Руніч (Бойчук, 65)
Попередження: Меліченко, 3, Удод, 18, Топалов, 20, Мампассі, 28, Сич, 55, Шостак, 61 - Климчук, 3, Стаменкович, 46