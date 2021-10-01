Оболонь - Кривбас 0:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
В 11-му турі української Першої ліги Оболонь зіграла внічию з Кривбасом.
Оболонь - Кривбас 0:0
Оболонь: 72. Василь Литвиненко, 5. Олександр Осман, 16. Павло Лук’янчук, 15. Олег Бородай, 3. Микита Безуглий, 55. Олексій Лобов, 11. Іван Матяж (к), 13. Ігор Мединський (24. Єгор Прокопенко, 83), 4. Олексій Майданевич, 7. Артур Мурза (99. Дмитро Олійник, 90+3), 18. Костянтин Черній (10. Олег Слободян, 63).
Запасні: 1. Назарій Федорівський, 9. Олександр Батальський, 21. Олексій Щебетун, 6. Юрій Мате, 2. Микита Глошардін, 88. Максим Покотилюк, 77. Алекс Чідомере.
Кривбас: 23. Богдан Сарнавський - 73. Денис Балан, 2. В’ячеслав Рябов (к), 13. Іван Зотько (5. Олександр П’ятов, 57), 22. Андрій Мостовий – 4. Артем Гордієнко, 6. Клім Приходько, 39. Денис Васін (45. Артем Щедрий, 29), 9. Олексій Хобленко (11. Микита Татарков, 81), 50. Дмитро Семенов – 27. Роман Дебелко.
Запасні: 41. Роман Льопка, 20. Дмитро Фатєєв, 17. Назар Маліновський, 8. Ігор Яровой, 77. Олексій Збунь, 18. Олександр Горват, 30. Вагнер Гонсалвез.
Раніше, матч Першої ліги зацікавив Комітет етики та чесної гри.