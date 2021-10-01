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Мілевський назвав розмір своєї першої зарплати

Сьогодні 20:14 787 0
Ексгравець - про перші прибутки
Мілевський назвав розмір своєї першої зарплати
#Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський першу зарплату отримав у розмірі 156 гривень.

Про це заявив сам ексгравець.

"Першою моєю зарплатою були 156 грн. Це тоді було 20 чи 30 доларів напевно. Потім 500 доларів зарплата. Потихеньку ми розкрутилися до нормальної кількості нулів. 

Коли зрозумів, що гроші і може що захочу робити? Все що хочу я не робив. Я не якийсь "беспредєльнік". Купив автомобіль, полетів відпочити, допоміг батькам. Купив там піджак, пальто. Не все міг. Купляв певні речі, за відсутності коштів інші не можуть цього зробити. Це було у 2005-2006 роках. 

Чи круто отримувати гроші за те, що граю у футбол? Це дуже круто", - зазначив Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський анонсував прощальний матч.

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