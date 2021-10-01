 Левченко: Петраков повинен знайти спільну мову з Маліновським | Футбол | Champion.com.ua
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Левченко: Петраков повинен знайти спільну мову з Маліновським

Сьогодні 18:15 298 0
Євген Левченко прокоментував конфлікт Петракова з Маліновським
Левченко: Петраков повинен знайти спільну мову з Маліновським
#Маліновський, #Петраков

Джерело - fanday.net.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков повинен першим зробити крок до порозуміння з хавбеком Русланом Маліновським.

Про це розповів ексгравець національної команди Євген Левченко.

"Давайте винесемо за дужки, що в цій ситуації тренер приймає рішення. Я вважаю, що сучасний тренер зобов'язаний комунікувати, розмовляти і знаходити з гравцями спільну мову. Це головне завдання будь-якого менеджера. Менеджер - це більше, ніж тренер. Для вирішення цього конфлікту потрібен саме менеджер - людина, яка переступить через своє его. Він повинен викликати Маліновського на розмову, зателефонувати йому і сказати: Послухай, давай поговоримо, ми повинні це проговорити.

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Як би там не було, і що б не говорили, Маліновський є провідним гравцем в національній команді. Розкидатися гравцями такого рівня - абсолютна недбалість по відношенню до збірної. І якщо тренер не дзвонить гравцеві в цій ситуації, то це неправильно. Тренер повинен знаходити підхід до всіх гравців. Я впевнений, Маліновський не говорив, що не хоче приїжджати в збірну. Тоді тренер повинен пояснити своє рішення і позицію.

Для вирішення цього конфлікту потрібно дві сторони, але Петраков повинен зробити перший крок і знайти спільну мову з Маліновським. Цей конфлікт легко можна вирішити, якщо Петраков подзвонить Руслану. Сподіваюся, що на благо нашої збірної, він зробить цей крок. Не можна розкидатися найкращими футболістами", - сказав Левченко.

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