Казахський футбольний клуб Кайрат вів переговори з українським тренером Сергієм Ребровим.

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Про це сказав президент клубу Кайрат Боранбаев.

"Інтерес до Реброва був. Ми давно з ним у контакті. Це дуже освічений тренер. З хорошим досвідом. Навчався в Англії. Я дуже здивувався, що він пішов з Ференцвароша. Я з ним розмовляв, він сказав, що хоче відпочити. Мабуть, потрібно якесь перезавантаження. Ми з ним вели переговори.

Андрій Шевченко? Ні, у нього інші плани. Він хоче клуб прийняти і клубом позайматися", - зазначив Боранбаев.