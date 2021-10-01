Колишній форвард збірної України Артем Мілевський розповів, що шкодує, як склалась його кар'єра в київському Динамо.

Мілевський анонсував прощальний матч

Про це Мілевський розказав в інтерв'ю YouTube-каналу Ходят Слухи.

"Про що шкодую? Такого не багато. Можливо, хотів би щось в минулому змінити - напевно, це стосується футболу. Треба було себе трішки... З Динамо Київ все зробити по-іншому, і, можливо, я б тоді ще пограв пару сезонів, пару років, якщо залишився б в команді", - сказав Артем Мілевський.