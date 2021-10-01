Який вигляд має група Зорі у Лізі конференцій

Джерело - Чемпiон.

Після 2-го туру групового етапу Ліги конференцій Зоря займає в таблиці групи C останнє місце.

Важливо: Україна залишається 11-ю в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Луганська команда грає у групі C. Зоря після поразок Ромі (0:3) і Боде-Глімт (1:3) у 1-му турі, українська команда має 0 балів і займає в таблиці групи C останнє місце.

Італійська Рома з двома перемогами йде першою. Слідом - норвезький Боде-Глімт, у них 4 бали. Третя позиція у болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт.

У наступному турі Зоря зіграє проти ЦСКА з Софії. Матч відбудеться 21 жовтня.