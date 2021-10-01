Кейн встановив рекорд Ліги конференцій

Джерело - Чемпiон.

У другому турі Ліги конференцій Тоттенгем вдома розгромив Муру з рахунком 5:1. Форвард шпор Гаррі Кейн, вийшов на заміну на 59-й хвилині і відзначився хет-триком, який став першим в історії турніру.

Про це повідомляє Opta.

Нагадаємо, що турнір проводиться з цього року. Також форвард став першим футболістом Тоттенгема з 1995-го року, який зміг тричі забити гол після виходу на заміну.

Крім цього Кейн - лише третій гравець в історії, який забивав три матчі в одній грі головних турнірів УЄФА (за винятком кваліфікації).