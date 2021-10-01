Джерело - Чемпіон.
Колишній український футболіст і арбітр Андрій Лисаковський знаходиться в комі після вогнепального поранення.
Про це повідомляє Всеволод Непогодін.
Інцидент трапився біля будинку його матері, куди Лисаковський прийшов у гості. У нього видалена селезінка, проведена операція на серці, плевральній порожнині, легкому і кишечнику.
Лисаковський грав за ряд українських, російських і молдавських клубів, а після завершення футбольної кар'єри перейшов на роботу арбітром.
Суддівську кар'єру він почав ще у 2002 році, а в 2013-му дебютував у Прем'єр-лізі.