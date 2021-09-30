Кривбас може очолити відомий тренер

Роман Григорчук може повернутися в Україну

Найближчим часом у криворізького Кривбасу буде новий головний тренер.

Про це повідомляє footboom.com.

Клуб може очолити відомий український фахівець Роман Григорчук.

Григорчук влітку залишив солігорський Шахтар, з яким виграв чемпіонат Білорусі 2020 року. До цього він очолював Дінабург, Вентспілс (Латвія), Металург (Запоріжжя), Чорноморець (Одеса), Габала (Азербайджан), Астана (Казахстан).

Відзначимо, що у 1995–1996 роках Григорчук грав за Кривбас на позиції форварда.

Після 10 турів Кривбас із 20 очками посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Металіста на 8 балів.