Світоліна оцінила старт на турнірі у Чикаго

Українка Еліна Світоліна задоволена стартовим матчем на турнірі у Чикаго.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Я дуже рада знову повернутися. Час минув дійсно швидко. Я задоволена, що вирішила повернутися і що виграла. З Анісімовою ніколи не буває просто грати. Аманда відмінно б'є по м'ячу і вона чудовий боєць. Для мене це був хороший день. Я дуже задоволена, що виграла матч у двох сетах.

В цілому задоволена своєю грою і найбільше тим, як рухалася на корті. У мене було пару вільних тижнів, тому сьогодні намагалася залишатися зібраною і утримувати змагальний дух", - сказала Світоліна.