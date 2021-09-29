Шабанов та Тимчик вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Баварією

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 вересня, відбудеться матч другого туру групи Е Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років Баварія - Динамо.
Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд.
Баварія: Ноєр, Упамекано, Зюле, Кімміх, Гнабрі, Горецка, Левандовський, Сане, Девіс, Ернандес, Мюллер
Запасні: Фрюхтль, Річардс, Павар, Шупо-Мотінг, Кюїзанс, Забітцер, Сарр, Марк Рока, Куассі, Мусіала, Станишич
Актуально: Ліга чемпіонів. Баварія - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE
Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Шабанов, Де Пена, Циганков, Миколенко, Андрієвський, Гармаш, Тимчик, Забарний
Запасні: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелєв, Лєднєв, Караваєв, Вітіньйо, Сирота, Шкурін, Супряга, Кендзьора, Антух