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Шабанов та Тимчик вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Баварією

Сьогодні 20:52 400 0
Початок матчу о 22:00
Шабанов та Тимчик вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Баварією
#Динамо, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 вересня, відбудеться матч другого туру групи Е Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років Баварія - Динамо.

Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд.

Баварія: Ноєр, Упамекано, Зюле, Кімміх, Гнабрі, Горецка, Левандовський, Сане, Девіс, Ернандес, Мюллер

Запасні: Фрюхтль, Річардс, Павар, Шупо-Мотінг, Кюїзанс, Забітцер, Сарр, Марк Рока, Куассі, Мусіала, Станишич

Актуально: Ліга чемпіонів. Баварія - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Шабанов, Де Пена, Циганков, Миколенко, Андрієвський, Гармаш, Тимчик, Забарний

Запасні: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелєв, Лєднєв, Караваєв, Вітіньйо, Сирота, Шкурін, Супряга, Кендзьора, Антух

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