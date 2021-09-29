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Скрипник: Моурінью - жива легенда, і він приїжджає до нас в гості

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Фахівець відповів на питання журналістів
Скрипник: Моурінью - жива легенда, і він приїжджає до нас в гості
#Скрипник, #Рома, #Зоря

Джерело - ФК Зоря.

Наставник Зорі Віктор Скрипник сподівається на шанси добре зіграти та здобути позитивний результат у матчі другого туру Ліги конференції з Ромою.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми виграли два поєдинки, тепер відчувається впевненість у хлопців. Ми увійшли невдало в сезон, кваліфікація теж показала не дуже добрий результат, перша гра в груповому етапі - це все дуже позначається на емоційному стані. Але зараз кожна гра - це нові надії і хочеться в цьому святі футболу, коли приїжджає така іменита команда в гості, показувати потрібний результат. Та атмосфера на полі і на стадіоні, яка завтра буде присутня, тільки додає колориту грі.

Актуально: Ліга конференцій. Зоря - Рома: онлайн-трансляція. LIVE

Я сподіваюся, що у нас будуть шанси добре зіграти і розраховувати на позитивний результат. Буде дуже важко, але немає нічого неможливого, у футболі тим більше яскравим прикладом для цього вчорашні поєдинки. У кожної команди є поганий і хороший день. І з такою надією і впевненістю, яку ми придбали в останніх іграх, хочемо завтра все віддати для досягнення позитивного результату.

Я не маю права багато говорити, адже і так весь світ знає про його професіоналізм, як він вміє грати і тренувати. Він знає все про футбол. Жозе - жива легенда, яка приїжджає до нас в гості і це велика честь. Дуже великий досвід не тільки для хлопців, але і для мене особливо, адже спілкуватися з ним і вчитися у нього можна багато чому", - зазначив Скрипник.

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