Баварія - Динамо 5:0. Відео голів

Джерело - Чемпiон.
Київське Динамо зіграє проти мюнхенської Баварії у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Поєдинок відбудеться в середу, 29 вересня, на Альянц Арені в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.
А от відео голів дивіться на нашому сайті в цій новині.
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