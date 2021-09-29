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Баварія - Динамо 5:0. Відео голів

Вчора 23:55 1226 0
Баварія - Динамо 5:0. Відео голів

Джерело - Чемпiон.

Київське Динамо зіграє проти мюнхенської Баварії у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 29 вересня, на Альянц Арені в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

А от відео голів дивіться на нашому сайті в цій новині.

12' Роберт Левандовський відкриває рахунок в матчі (Пенальті)

27' Роберт Левандовський подвоює перевагу німецького клубу

68' Гнабрі забиває третій гол у ворота Динамо

74' Сане до асисту записує собі ще й гол.

87' Чупо-Мотінг робить рахунок ганебним для Динамо.

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