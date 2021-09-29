Суркіс: Ми хочемо купити футболістів, а Луческу не хоче

Наставник Динамо Мірча Луческу дуже задоволений роботою з українськими футболістами.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Футбол став трохи інший. Тоді таких грошей не було в футболі. Футболістів не купували по 200 млн. Різні бюджети. Раніше можна було хоч якось комплектуватися. Ніхто навіть не міг подумати, що люди будуть вкладати в футболістів такі гроші, такі зарплати платити. Це відіграє величезну роль. Але треба виховувати покоління бійців, своїх футболістів. Підкреслюю - своїх футболістів. Витрачати гроші на українських футболістів, вкладати гроші в українських футболістів. І тоді збірна і клуби будуть. Це моя думка.

Це Луческу мене так поміняв? Чи ситуація в країні? Перш за все - ситуація. Тому що багато хто не хоче їхати, війна та інше. А Містер дуже задоволений роботою з українськими футболістами. Розмови про те, що ми не хочемо когось купити... Більшою мірою ми навпаки хочемо купити, а він цього не хоче. Йому подобається працювати з футболістами, він з ними працює", - сказав Суркіс.