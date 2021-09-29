Олімпік підписав вихованця Динамо

Іван Трубочкін став гравцем Олімпіка

28-річний український захисник Іван Трубочкін підписав контракт із Олімпіком.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Угода розрахована до кінця поточного сезону.

Трубочкін — вихованець академії Динамо. Виступав за Динамо-2, Крумкачи (Мінськ), Арсенал-Київ, одеський Чорноморець.

У липні 2019 року футболіст приєднався до Олімпіка. Відігравши за донеччан 3 матчі в осінній частині УПЛ, Іван залишив клуб на правах вільного агента в зимове міжсезоння. У сезоні 2020/2021 захищав кольори Динамо (Тбілісі). Останнім клубом Трубочкіна був Діназ (Вишгород), за який захисник відіграв 4 матчі у Другій лізі.