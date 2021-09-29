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Навколо спорту

Бонуччі: Присутність Роналду шкодила гравцям Ювентуса

Сьогодні 15:16 502 0
Леонардо Бонуччі прокоментував гру з Роналду
Бонуччі: Присутність Роналду шкодила гравцям Ювентуса
Фото - gettyimages
#Роналду

Джерело - football24.ua.

Присутність португальського нападника Кріштіану Роналду шкодила Ювентусу.

Про це розповів захисник туринського клубу Леонардо Бонуччі.

"Гравцям Ювентуса в якийсь момент почало здаватися, що присутність Роналду в команді може гарантувати перемоги. Прості тренування з ним давали нам багато, але підсвідомо футболісти почали думати, що його дійсно досить для перемог. Ми стали менше викладатися в повсякденній роботі, менше жертвували собою на полі. Думаю, за кілька років це стало помітно.

Можливо, ми стали сприймати як належне, що якщо віддати м'яч Кріштіану, він виграє матч. Але Роналду була потрібна команда так само сильно, як і він нам. Ми повинні були допомагати один одному, тому що команда підносить гравця, навіть якщо він найкращий на планеті", – розповів Бонуччі

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед влітку офрмив трансфер Роналду

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