Вернидуб: Шериф нічого екстраординарного поки не створив

Сенсаційна перемога Шерифа над Реалом ще не гарантує тираспольцям виходу до плей-оф.

Про це розповів головний тренер молдавського клубу Юрій Вернидуб

"Звичайно, ми розуміли, що нам доведеться оборонятися. Але ми добре впоралися і добре контратакували. І насамкінець забили. Я щасливий можливості проводити такі матчі. Емоції б'ють через край! І я вдячний своїм хлопцям за те, що вони зробили. Я щасливий і гордий своєю командою, цими хлопцями. Ми на вірному шляху та продовжимо його дотримуватися.

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Поки ми ще не думаємо про вихід в плей-оф, адже нічого екстраординарного ми поки не створили. Ми просто рухаємося вперед крок за кроком. Попереду ще чотири найважливіших матчі. Коли настане пора заключної гри, тоді й поговоримо про наступну стадію", - відзначив Вернидуб.