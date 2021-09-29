Підтримаємо Динамо в Барселоні! Фан-тур в Каталонію

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів набирає обороти, тому час подумати про наступний виїзний поєдинок Динамо Київ. Запрошуємо фанів на матч проти Барселони на Камп Ноу. Легендарні команди, легендарний стадіон і чудове місто - камон плей!

COVID-19. Іспанія приймає туристів з України без обмежень. Потрібен лише тест.

Дати туру: 20.10-23.10

20.10. Зустріч в столичному аеропорту і переліт до Іспанії. Барселона вітає нас! Поселення в готель, вільний час. Обідаємо, готуємося до матчу і на стадіон (поєдинок почнеться о 18:45).

21.10. Відпочиваємо після відвідування "Камп Ноу" і вперед досліджувати місто! Прогуляємося Рамблою, відвідаємо площі Іспанії та Каталонії, зайдемо на місцевий ринок скуштувати устриць та звісно ж на пляж. Сподіваємось, погода дозволить ще навіть покупатися.

22.10. Продовжуємо прогулянки містом, сьогодні можна відвідати Парк Гуель, Саграду Фамілію, будинки Гауді та глянути ввечері шоу фонтанів на площі Іспанії.

Не забуваємо дегустувати паелью, сангрію та хамон. Не кажучи про різноманітність морепродуктів та вина!

23.10. Час повертатися додому…

Вартість туру: 490 євро (рейси з пересадками), 560 євро (прямі рейси)

Включено: авіапереліт з Києва до Барселони і назад (ручна поклажа), проживання в готелях (3*, двомісне розміщення, сніданки), страховка, супровід організатора

Додатково оплачується: квиток на футбол, особисті витрати, харчування.

Запис на тур та додаткова інформація: [email protected] та +38 050 342 92 23 (Viber, WhatsApp, Telegram)