Баварія - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпiон.

Ліга чемпіонів, груповий етап 29 вересня Баварія (Мюнхен) - Динамо (Київ) Стадіон: Альянц Арена, 22:00

29 вересня в 2-му турі Ліги чемпіонів київське Динамо на Альянц Арені зіграє проти мюнхенської Баварії. Зустріч відбудеться о 22:00.

Баварія

Не так давно, в сезоні 2019/20 Баварія без особливих проблем виграла Лігу чемпіонів. Однак підтвердити свій статус гравцям не вдалося. Німці вилетіли на стадії чвертьфіналу від ПСЖ, який за рік до цього був фіналістом розіграшу.

У новому сезоні під керівництвом нового наставника Баварія ще жодного разу не програла. Нагельсманн поки що зі своїми новими підопічними практично нікому не залишає шансів. У Бундеслізі вдалося вийти на першу позицію. Завдяки 5-ти перемогам і при 1-й нічиї колективу вдалося набрати 16 пунктів, і поки що ніхто не може наздогнати "червоних". При цьому не будемо забувати, що клуб в Бундеслізі вже зумів набити 23 м'ячі. Це означає, що в середньому колектив забиває практично 4 м'ячі в ворота своїх опонентів.

Не залишили шансів підопічні Нагельсманна в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів і Барселоні. Попри те, що багато хто чекав цікавої боротьби в цьому поєдинку, як такої її не вийшло. Навіть статус гостя не завадив німцям домінувати над іспанцями.

Останні матчі:

БУН Гройтер Фюрт - Баварія 1:3

БУН Баварія - Бохум 7:0

ЛЧ Барселона - Баварія 0:3

БУН РБ Лейпциг - Баварія Мюнхен 1:4

БУН Баварія - Герта 5:0

Динамо

Динамо не може похвалитися такими досягненнями, як у суперника. Минулого року колектив так само починав з Ліги чемпіонів. Але в найкращому клубному змаганні на груповому етапі зумів зайняти лише 3-ю сходинку, випередивши тільки Ференцварош (і то тільки в останньому турі). А ось Ювентусу і Барселоні українці нічого протиставити не змогли. Далі в Лізі Європи команда також не змогла нічим здивувати, вилетівши в 1/8 фіналу. Правда обійшов клуб Вільярреал, який згодом і виграв другий за значимістю турнір Європи.

Динамо лідирує в УПЛ і має невеликий запас перед суперниками. Більш того, Динамо найкраща команда у внутрішньому чемпіонаті за кількістю забитих, і за кількістю пропущених голів. Єдина невдача у киян Сталася у Суперкубку країни, який дуже впевнено виграв трофей.

У своєму квартеті Ліги чемпіонів динамівці одразу вважалися головним аутсайдером. Однак уже в першому турі футболісти змогли набрати очки. Поєдинок проти Бенфіки на своєму полі завершився нулями на табло, що дозволило набрати один пункт. При цьому українці могли забрати і 3 бали. Адже після подачі кутового на 3-й доданій хвилині Шапаренко забив у ворота орлів. Правда, арбітр зафіксував у тому епізоді офсайд і гол був скасований. По самій грі підопічні Луческу виглядали досить непогано і витягували зі своїх моментів максимум вигоди.

Останні матчі:

УПЛ Рух - Динамо 0:2

СК Шахтар - Динамо 3:0

УПЛ Динамо - Олександрія 1:0

ЛЧ Динамо - Бенфіка 0:0

УПЛ Металіст 1925 - Динамо 0:2

Особисті зустрічі

Всього команди зіграли між собою 10 матчів, і поки що співвідношення результатів не таке і погано для киян: 4 перемоги при 5 поразках. Але половина, 2, були в Суперкубку Європи - 1975.

Пряма мова

Юліан Нагельсманн, головний тренер Баварії:

"Динамо зазвичай є фаворитом у матчах свого чемпіонату. Вони можуть глибоко оборонятися і використовувати інтенсивний пресинг. Я вірю у свою команду, але добре вивчив суперника. Хочу знати про нього все. У киян молода і цікава команда. Звичайно, виділяється Віктор Циганков. Ймовірно, як і в матчі проти Бенфіки, а також в Суперкубку, вони будуть менше володіти м'ячем, а нам потрібно буде розкривати оборону і стежити за контратаками. Важливо дати зрозуміти, що ми є фаворитами. Лігу чемпіонів виграє той, хто здобуде найбільше перемог. І ми хочемо бути такою командою. Завтра маємо намір взяти три очки, щоб залишатися лідером в таблиці"

Мірча Луческу, головний тренер Динамо:

"Багато хто говорить, що Баварія - машина і її складно зупинити. У своїй історії Динамо домагалося яскравих перемог над Баварією. Чи є рецепт, який допоможе виграти завтра? Нинішню Баварію дійсно можна порівняти з машиною. Ця команда запрограмована на перемогу. З великим досвідом, дуже талановиті гравці. Головне - щоб мої гравці йшли з поля в високо піднятою головою. Щоб їм не було соромно за виконану роботу. Баварія - найсильніша команда в Лізі чемпіонів, у них величезні шанси виграти турнір. Збалансована команда, з відмінними гравцями, особливо в фізичному плані. Для нас важливо, що ми граємо в цьому турнірі з командами такого рівня"

Факти

- Баварія 25-й раз грає на груповому етапі Ліги чемпіонів, кращі показники тільки у Барселони і Реала (обидва - 26);

- Динамо вдруге поспіль грає на груповому етапі, а в цілому - в 18-й. Це рекорд для українських клубів;

- Команди раніше зустрічалися 10 разів, але жодного разу з березня 2000 року;

- Мюнхенці ставали переможцями своєї групи 17 разів, включаючи три останні сезони. Найчастіше першою фінішувала тільки Барселона (21);

- Роберт Левандовский і Томаш Кендзьора - партнери по збірній Польщі;

- Динамо виграло три з перших чотирьох зустрічей з Баварією, в тому числі в Суперкубку УЄФА-1975, коли Олег Блохін забив єдиний гол в Мюнхені і відзначився дублем в матчі-відповіді в Києві.

Прогноз букмекерів

Спеціалісти абсолютно не вірять у перемогу української команди: перемога Баварії - 1.1, перемога Динамо - 29, нічия - 12,0.

Прогноз Чемпіона

Перемога Баварії 3:0