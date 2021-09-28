Італія та Аргентина проведуть матч пам'яті Марадони

Стадіон, який прийме суперматч, ще не назвали

Джерело - Чемпіон.

Матч між Італією та Аргентиною відбудеться у червні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Переможець Євро-2020 зіграє з переможцем Копа Америка-2020 у пам'ять Дієго Марадони.

Стадіон, який прийме суперматч, ще не назвали.

Повідомляється, що зустріч буде організована в рамках розширення співпраці УЄФА та КОНМЕБОЛ (Конфедерацією футболу Південної Америки).

Відзначимо, що в 1985 і 1993 роках між чемпіонами Європи та Південної Америки розігрувався Кубок Артеміо Франкі. У 1985-му Франція перемогла Уругвай (2:0), а в 1993-му Аргентина обіграла Данію (1:1, 5:4 по пенальті).

Минулого разу Аргентина та Італія зустрічалися в березні 2018 року - тоді команди провели товариський матч. Аргентинці перемогли з рахунком 2:0.