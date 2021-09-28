Степаненко та Соломон вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Інтером

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 вересня, відбудеться матч другого туру групи D Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років Шахтар - Інтер.
Початок матчу о 19:45. Стали відомі стартові склади команд.
Шахтар: Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Патрік, Матвієнко, Траоре, Ісмаїлі, Педріньйо
Запасні: Трубін, Вітао, Кривцов, Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Конопля, Корнієнко, Сікан, Бондар
Актуально: Ліга чемпіонів. Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція. LIVE
Інтер: Ханданович, Думфріс, Де Врей, Весіно, Джеко, Мартінес, Барелла, Дімарко, Шкріняр, Брозович, Бастоні
Запасні: Кордац, Раду, Гальярдіні, Санчес, Коларов, Раноккя, Перішич, Корреа, Чалханоглу, Відаль, Д’Амброзіо, Дарміан