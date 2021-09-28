 Степаненко та Соломон вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Інтером | Футбол | Champion.com.ua
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Степаненко та Соломон вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Інтером

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Початок матчу о 19:45
Степаненко та Соломон вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Інтером
#Шахтар, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 вересня, відбудеться матч другого туру групи D Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років Шахтар - Інтер.

Початок матчу о 19:45. Стали відомі стартові склади команд.

Шахтар: Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Патрік, Матвієнко, Траоре, Ісмаїлі, Педріньйо

Запасні: Трубін, Вітао, Кривцов, Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Конопля, Корнієнко, Сікан, Бондар

Актуально: Ліга чемпіонів. Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція. LIVE

Інтер: Ханданович, Думфріс, Де Врей, Весіно, Джеко, Мартінес, Барелла, Дімарко, Шкріняр, Брозович, Бастоні

Запасні: Кордац, Раду, Гальярдіні, Санчес, Коларов, Раноккя, Перішич, Корреа, Чалханоглу, Відаль, Д’Амброзіо, Дарміан

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